Not macht erfinderisch

So haben Genossen, die sich Sorgen um mich machen, mich mit einigen Mundschutzmasken versorgt.

Jetzt baumeln sie regelmäßig in Desinfektionsmittel getränkt in der Abendsonne. Ich hoffe, sie fallen nicht so schnell auseinander. Dass so etwas nötig ist, zeigt doch, wie heruntergekommen der Kapitalismus ist.

Mangelwirtschaft und chronische Überproduktion

Mangelwirtschaft an wichtigsten Stellen als zweite Seite der Medaille. Auf der Vorderseite chronische Überproduktion.

Ohne meine Genossen hätte ich dann wohl auch teures Geld zahlen müssen. Vorwärts zum Sozialismus!