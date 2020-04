Essen

"Ob Widia oder Corona-Krise - Schluss mit dem kapitalistischen Krisenchaos"

"Die letzten Wochen haben gezeigt, das Solidarität und Hilfsbereitschaft in hohem Maße in der Bevölkerung verankert sind, und dem kapitalistischen Konkurrenzkampf und Egoismus - besonders in der Krise - um Längen überlegen sind", schreiben Kolleginnen und Kollegen bei KM Widia in ihrer Zeitung "Wendeplatte".

Aus Kollegenzeitung "Wendeplatte"