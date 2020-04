Corona-Pandemie

"Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ - unter Corona für viele eine Zerreißprobe

Für viele Eltern und Kinder werden die Kontaktverbote, Ausgangssperren und Schul- sowie Kindergarten-Schließungen zunehmend zur Zerreißprobe. Der Alltag für Millionen Familien, in denen beide Eltern berufstätig sind, und für Alleinerziehende war oft schon bisher eine Herausforderung, trotz Betreuung in Kindergärten, Schulen und Netzwerken mit Großeltern und Verwandten. Für die große Masse der Familien fällt all das seit Mitte März weitgehend weg.

Korrespondenz aus Eisenach