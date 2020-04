Sonntagskonzert nicht vergessen

"Die Durchführung von Abschlussprüfungen ist derzeit unverantwortlich!“ - unter diesem Motto demonstrierten am Montagmorgen, 20. April, 15 Jugendliche vor der NRW-Staatskanzlei in Düsseldorf - mit jeweils zwei Metern Sicherheitsabstand, Handschuhen und Mundschutz. Mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren nicht genehmigt. Unter dem Namen „Schulboykott NRW“ forderten sie die Landesregierung auf, ihren Plan zurückzunehmen und ein Durchschnittsabitur möglich zu machen. Besonders kritisieren sie das unverantwortliche Vorpreschen der Landesregierung NRW in dieser Frage, die in dieser kurzen Vorlaufzeit „weder ausreichende Hygieneinfrastruktur, noch genügend -nicht zur Risikogruppe gehörige - Lehrerinnen und Lehrer bereitstellen könnten“.