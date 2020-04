Schwerin

„Uns steht das Wasser bis zum Hals“

Touristiker von überwiegend kleinen Hotels und Pensionen, Künstler und Alleinunterhalter von der Mecklenburger Seenplatte demonstrierten am 23. April vor der Staatskanzlei in Schwerin und machten lautstark auf ihre prekäre Situation in der Corona-Krise aufmerksam.

Von Korrespondenz