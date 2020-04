Ein Kollege erzählt gegenüber der "Rote Fahne"-Redaktion, dass es in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Leipzig-Dölzig nach Protesten gegen die Unterbringung zu einer juristischen Klärung im Sinne der Forderungen der Flüchtlinge gekommen ist: „Ich bekomme einen Anruf: ‚We won, they have to close this fucking Camp“‘ (‚Wir gewinnen. Sie müssen das verdammte Camp schließen!‘ - Anm. d. Red.) Es gibt einen Gerichtsbeschluss, wonach ein Bewohner Recht bekommt, dass er wegen Corona-Gefahr verlegt werden muss. Das heißt: Die Unterbringung in der Massenunterkunft muss beendet werden!“ Die Rote Fahne-Redaktion gratuliert, und regt an, den Kampf in den Sammellagern zu intensivieren und zusammenzuarbeiten! Hier die E-Mail-Adresse des Freundeskreises Alassa & Friends: freundeskreis-alassa@gmx.de.