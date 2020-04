Welche Grundrechte sind derzeit eingeschränkt?

Mit einem großen Benefizkonzert im Internet haben bekannte Künstlerinnen und Künstler sowie Bands Geld für den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie gesammelt. Dabei waren unter anderem Lady Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift und die Rolling Stones. Ihre Auftritte aus Wohnzimmern, auf Terrassen und in Home-Studios wurden zu einem großen Livevideo zusammengefasst. Ihre ausdrückliche Unterstützung der Beschäftigten des Gesundheitswesens und der Weltgesundheitsorganisation WHO waren auch ein Affront gegen die von US-Präsident Donald Trump politisch inszenierte Kritik an der WHO.