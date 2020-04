Wer ist eigentlich systemrelevant?

Im Jahr 2008, als die Pleite der Bank Lehman Brothers die Welt in den Krisenstrudel zog, lautete das Schlagwort der Herrschenden: „Die Banken sind systemrelevant“. Und weil sie so „systemrelevant“ sind, mussten sie natürlich mit Billionen Euro gestützt werden. Nur machten sich die Massen ihre eigenen Gedanken über diese „Systemrelevanz“ der Großbanken. Mit ihren gigantischen Spekulationen hatten diese Banken die tiefste Weltwirtschafts- und Finanzkrise nach dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Wenn sie für den Kapitalismus so „relevant“ sind, wirft das doch Fragen über das ganze kapitalistische System auf. Kapitalismuskritik war in aller Munde.

Was folgte, war die scheibchenweise Krisenabwälzung auf den Rücken der Arbeiterfamilien und Massen. Sie seien vor allem „Kostenfaktoren“. Auch in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen wurde die Arbeit verdichtet, und Betten wurden abgebaut.

In der aktuellen Krise sind die ehemaligen „Kostenfaktoren“, wie die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, für die Herrschenden plötzlich die Helden, die den Laden am Laufen halten. Die neuen „Systemrelevanten“. Ein echter Sinneswandel? Wohl kaum.