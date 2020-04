Zynischer Drei-Stufen-Plan gegen Flüchtlinge

Nach Medienberichten hat die griechische Regierung unter Kyriakos Mitsotakis zu den Flüchtlingslagern im Land einen menschenverachtenden Drei-Stufen-Plan beschlossen:

In Stufe eins, in der es noch keine nachgewiesenen Corona-Infektionen gebe, sollen die Lager „präventiv isoliert“ werden. Ganz nach dem Motto: Die Gefahr kommt von außen, von den Flüchtlingen. Das Lager wird abgeriegelt, alle Neuen werden getestet, die Polizei kontrolliert an Checkpoints, partielle Ausgangssperre. Mehr wird gegen die Ausbreitung des Virus nicht getan. Gegen diesen „Normalzustand“ auf den ägäischen Inseln regt sich Widerstand – wie der Aufbau der Flüchtlingsselbstorganisation OXI (sprich: ochi) auf Lesbos und Proteste im Flüchtlingslager in Chios für die Evakuierung der Lager nach dem unaufgeklärten Tod einer 47-jährigen Irakerin.

Erst wenn erste Fälle nachgewiesen sind (Stufe zwei des Plans) werden Schritte eingeleitet. Aber auch diese isolieren die Lagerbewohnerinnen und -bewohner statt aktiv und präventiv das Virus zu bekämpfen: Asylbewerberinnen und -bewerber dürfen das Lager nicht mehr verlassen, Helferinnen und Helfer brauchen eine spezielle Genehmigung; im Camp sind außer den Geflüchteten nur noch Ärzte, Polizisten und Security. Die zynische Steigerung im Regierungsplan ist, dass erst bei einer schnellen Verbreitung des Virus (Stufe drei) evakuiert werden soll – und zwar die kleinere Gruppe: entweder die Kranken oder die Gesunden. Die Regierung Mitsotakis nimmt mit ihrem Drei-Stufen-Plan bewusst mehrere Hundert bis Tausende Tote in Kauf.

Solidarität mit den Protesten der Flüchtlinge für ihre Evakuierung in Griechenland und anderswo!

Unterstützt das Projekt Moria von SI! Organisiert Euch und gewinnt neue Unterstützer/innen!

Verbreitet die Flüchtlingsresolution der revolutionären Weltorganisation ICOR!

Hier geht es zur Petition "Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen - SOFORT!"