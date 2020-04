1. Mai-Kundgebung in Bottrop findet statt

Nachdem am 29.4.2020 erst eine Absage erteilt wurde für alle Plätze in der Bottroper Innenstadt, konnte mit dem Verantwortlichen des Amtes für Recht & Ordnung der Stadt Bottrop heute früh bei einem Vor-Ort-Termin eine Einigung erzielt werden.

Neuer Versammlungsort ist die Grünfläche Ecke Prosperstraße/Ostring. (Hier fand im letzten Jahr im Juni schon eine Auftaktkundgebung zur Bergarbeiterdemonstration in Bottrop statt) Die Durchführung der Versammlung ist begrenzt von 10 Uhr bis 10.45 Uhr. Die Versammlung findet unter entsprechenden Gesundheitsauflagen statt (Sicherheitsabstand der Teilnehmer von 2 Metern, Verfügungstellung von Desinfektionsmitteln und – wenn benötigt – Schutzmasken. Das Mikrofon der Lautsprecheranlage wird mit wechselndem Plastikbezug nach jedem Redner ausgestattet usw.) Infomaterial kann von teilnehmenden Gruppen und Organisationen zur kontaktlosen Mitnahme bereitgelegt werden.

Die bisherige Ablehnung der Kundgebung, vor allem die Begründung, ist haarsträubend: Angesichts des Themas: „Heraus zum 1. Mai! Gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die Beschäftigten, ihre Familien und die Natur. Gegen Rechtsentwicklung und Faschismus, für internationale Solidarität. Konkreter Anlass sind die Versammlungsbeschränkungen zum 1. Mai und die Absage von den DGB-Veranstaltungen, sowie die aktuell angekündigten Abwälzungen der Krisenlasten“ und „mangels sonstiger Freizeitangebote am 1. Mai“ würde die Kundgebung unverhältnismäßigen Zulauf erhalten.

Der gewünschte Versammlungsort Berliner Platz (und auch weitere Plätze in der Innenstadt) seien nicht geeignet, weil dort mit Menschenmassen zu rechnen sei, derer die Organisatoren der Kundgebung nicht Herr werden würden und eine massenhafte Ansteckung mit dem Corona-Virus provozieren würden. Eine Unterstellung.

Was also bei jedem Wochenmarkt erlaubt ist – sollte für eine Kundgebung nicht gelten? Die Masse der Bottroper Bevölkerung hat in den letzten Wochen bewiesen, dass sie den Gesundheitsschutz sehr ernst nehmen – und das tut der Arbeitskreis auch!

Also – heraus zum 1. Mai (mit Gesundheitsschutz!) Erscheint zahlreich – mit euren Schildern, Fahnen, Forderungen, Redebeiträgen am offenen Mikrofon – bunt und einfallsreich. Es werden auch Spenden gesammelt für die Gerichtskosten und die Unkosten für die Durchführung der Kundgebung. Ein herzliches Glückauf!