40 Teilnehmende senden kämpferische Grüße zum 1. Mai

Damit waren deutlich mehr Menschen bei der Maikundgebung des DGB in Pößneck als in den letzten Jahren! Glückwunsch an den örtlichen DGB, dass er trotz der zentralen Ausrichtung, dieses Jahr auf Kundgebungen zu verzichten, die Kundgebung auf der Straße bzw. auf der Wiese vor dem Denkmal zur Gründung des Textilarbeiterverbandes im Jahr 1891 organisiert hat.

Die Kundgebung wurde moderiert von Philipp Giesing, Mitglied des Kreisvorstands des DGB. Es sprachen Ralf Kahlich, Mitglied des Landtags der Linkspartei, Steve Richter von den Grünen im Rat der Stadt, Ernst Herbert von der MLPD und zum Schluss Constanze Tutschinski, DGB-Kreisvorsitzende Pößneck, die die Forderung nach der 30 Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich aus dem Redebeitrag des MLPD-Vertreters aufgriff und als für sofort durchsetzbar bezeichnete.

Ausdrücklich begrüßt wurde von Ernst Herbert, dass keine antikommunistische Ausgrenzung betrieben wurde. Sein Redebeitrag, der sich kritisch mit dem Missbrauch des Begriffs der Solidarität auseinandersetzte wurde mehrfach von Zwischenapplaus unterbrochen. Viel Zustimmung gab es auch für seine Überlegungen, eine alternative Gesellschaft im echten Sozialismus zu erkämpfen.

Gegen die, eine Stunde später beginnende, Kundgebung der AfD war kein Protest organisiert worden. Man wollte sie nicht aufwerten. Kritisiert wurde ihre demagogische Unterstützung der Krankenhausbeschäftigten in der Kreisstadt gegen die Schließung des Krankenhauses. Dass diese Wegbereiter des Faschismus, die offene Faschisten in ihren Reihen haben, sich ausgerechnet für die Verteidigung demokratischer Rechte stark machen wollten, wurde angegriffen.

mit einem unserer Freunde fuhren wir noch zum Zechsteinriff Altenburg - mit schönem Blick über das Land. Eine Wohltat nach den nassen Schauern während der Maikundgebung.