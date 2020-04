1. Mai

Am 1. Mai 2020 aktiv gegen Faschismus, Kapitalismus und Imperialismus ein Zeichen setzen

Es gibt unterschiedliche Bedingungen in den verschiedenen Ländern Europas: Wo auch immer wir sind, lasst uns darauf hinarbeiten, dass der 1. Mai mit unseren roten Fahnen auf den Straßen und Plätzen, auf denen jedes Jahr der 1. Mai gefeiert wird, ausgerufen wird. Unter Berücksichtigung der Regeln im Zusammenhang mit der Pandemie des Coronavirus ziehen wir Masken an, ziehen Handschuhe an, halten Abstand zueinander, gehen mit unseren roten Fahnen auf die Straßen und Plätze hinaus.

Von Volksrat der Aramäer aus Europa