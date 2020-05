Botschaft aus Nepal

Hier in Nepal ist eine strenge Ausgangssperre in Kraft. Alle Arten von Versammlungen und Veranstaltungen sind verboten. Die Menschen sind gezwungen, in ihren Häusern und Räumen zu bleiben. Daher ist es unmöglich, öffentliche Programme zur Feier des 1. Mai abzuhalten.

Unsere Partei hat anlässlich des 131. Maifeiertags eine Erklärung veröffentlicht. Natürlich haben wir auch den 1. Mai-Aufruf der ICOR. Wir möchten dem deutschen Proletariat und den Massen unsere besten Wünsche und kameradschaftliche Solidarität anlässlich des 1. Mai aussprechen."