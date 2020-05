Gemeinsame Aktion von Genossen der MLPD, Zusammen kämpfen, Rote Hilfe, DKP und Umweltgewerkschaft

Selbstbewusst und kämpferisch wurde am Mikrofon argumentiert. Das war etwas anderes als die gleichgeschaltete Meinung in den meisten Sendungen im Fernsehen. Passanten blieben stehen und hörten zu. Gewerkschafter wurden in der Stadt angesprochen und kamen dann zur Aktion.

Anschließend fanden weitere Kundgebungen in Stadtfeld und in Buckau statt. Hier gab es auch Beiträge von Anwohnern zur Umwelt und zur Einschränkung demokratischer Rechte. Eine Aktion im Stadtteil haben wir bisher noch nie gemacht, das war etwas Neues und brachte einiges Aufsehen.

Die Genehmigung der Versammlungsbehörde kam erst am Mittwochabend und der geplante Fahrradkorso wurde abgelehnt. Das machte die Mobilisierung schwierig. Aber gerade deshalb: der 1. Mai findet auf der Straße statt, und nicht im Internet!