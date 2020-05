Kundgebung von ATIK, ADHK, Yasanacak Dünya, MLPD, Rebell, Courage und anderen

Hoch die Internationale Solidarität ...

schallte es aus 150 Mündern gleich zu Beginn der Maikundgebung des Internationalistischen Bündnisses in Köln.

Auf dem Heumarkt, wo traditionell die Maikundgebung des DGB stattfindfindet, hatten sich einerseits die offiziell genehimgten 20 Teilnehmer. 20 Teilnehmer standen im abgezirkelten Kreis, aber 120 Menschen befanden sich außen herum. Das schien den Vertretern der Behörden nicht zu gefallen: sie drängten mit persönlicher "Ansprache" die außen herum stehenden, die Schilder, Transparente dabei hatten, diese abzulegen. Das griff der Moderator der Kundgebung unter dem Beifall der Menschen auf dem Platz sofort an und verband das mit einer grundsätzlichen Zurückweisung der Versuche der Regierung und Behörden, die Corona-Krise als Vorwand für politische Notstandmaßnahmen und Unterdrückung zu missbrauchen. Das hatte Erfolg, die Polizei unterließ das dann und zog sich zeitweise ganz zurück.

Die beteiligten Parteien und Organisationen (ATIK, ADHK, Yasanacak Dünya, MLPD, Rebell, Courage, IGM-Mitglieder u.a.) griffen mit ihren Fahnen, Schildern und Transparenten mit Forderungen und in kurzen Ansprachen das Krisenmanagement der Regierungen an, entlarvten deren Versagen als völlige Unterordnung unter das Profitsystem und forderten konsequenten Gesundheitsschutz für die Massen. Das Ford-Management, so berichtete ein Kollege, habe noch Anfang März abgewiegelt, man solle nicht übertreiben mit der Gefahr von Corona, Hände waschen reiche völlig aus, die Arbeit können sonst so weiterlaufen wie bisher. Als dann die Zulieferer nicht mehr lieferten, sei die Produktion eingestellt worden. In einigen Bereichen sei weiter gearbeitet worden und erst mit einer Arbeitsniederlegung hätten die Arbeiterinnen und Abeiter erzwungen, dass zumindest der Schichtwechsel zeitlich entzerrt wurde, auf Kosten von Ford. Vor allem aber griffen alle Rednerinnen und Redner den Kapitalismus und den Imperialismus an, nicht fähig und nicht willens, ihn wirkungsvoll zu bekämpfen. Kollegen aus der Türkei berichteten, dass die faschistische Regierung Schwerverbrecher aus den Gefängnissen, die Hotspots für die Verbreitung des Virus sind, entlassen zu haben, aber nicht die politischen Gefangenen. Diese seien extrem schlecht versorgt, die Regierung setze skrupellos darauf, dass viele von ihnen durch das Virus umkommen.

Lieder von Grup Yorum und aus der internationalen Arbeiterbewegung, gespielt und gesungen von der Band Gehörwäsche zusammen mit Musikern aus der Türkei stärkten das Gefühl für den gemeinsamen Kampf und den Optimismus, zu einer überlegenen Kraft zu werden für eine lebenswerte Zukunft. Höhepunkt war die von allen mitgesungenen Internationale am Schluss.

Das war ein würdiger 1. Mai, zumindest unter Corona-Bedingungen, den allen die dabei waren, nicht vergessen werden.