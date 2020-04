Frage des Corona-Ursprungs heiß diskutiert

"Es ist gut, dass hier auch kontrovers diskutiert wird. Aber dabei muss die solidarische und sachliche Streitkultur gewahrt werden", schreibt Jörg Weidemann, einer der Moderatoren des Diskussionsforums und Mitglied im Zentralkomitee der MLPD, in einem Beitrag vom 27. April.

Er kritisiert, "dass sich in einzelnen Beiträgen ein personifizierender, subjektivistischer und rechthaberischer Diskussionsstil breit gemacht hat". Und er weist selbstkritisch darauf hin, dass die Moderation hier früher hätte eingreifen müssen:

"So wenn unterstellt wurde, nur weil man die These vom künstlichen Ursprung kritisiere, würde man auch gleich „Wissenschaftler verteidigen, die ... die Menschheit an den Rand des Abgrunds bringen.“ Oder wenn Befürwortern der These unterstellt wird, sie würden “eklatant gegen jede Objektivität der Betrachtung verstoßen“.

Andere Feinde einer wissenschaftlichen Streitkultur im Forum sind Spekulation, positivistische Darstellungen oder auch das Reagieren auf das Durcheinander im regierungsamtlichen Krisenmanagements, Panik oder Herunterspielen der Gefahren als Wirkung der Meinungsmanipulation.

Auf dem momentanen Stand ...

Zu beachten ist, dass es auf dem momentanen Stand der Forschung in diesem Forum nicht möglich ist, die Frage, ob SARS CoV-2 einen künstlichen Ursprung hat, oder nicht, abschließend und mit Gewissheit zu beantworten.