Würdiger 1. Mai in Corona-Zeiten

„Ich bin 85 Jahre und seit 60 Jahren auf der Maikundgebung“, sprach eine ältere Hagenerin vielen Teilnehmern aus dem Herzen. „Ich verstehe nicht, dass der DGB den 1. Mai abgesagt hat“. Sie bedankte sich bei der Hagener Montagsdemo, dass sie die Veranstaltung organisiert hatte.

Vertreter von 10 Organisationen waren beteiligt, sowie viele einzelne Hagener, denen es ein Bedürfnis war am 1. Mai auf der Straße Flagge zu zeigen und zusammen zu kommen. Viele Teilnehmer waren gerührt. Alle verhielten sich sehr gesundheitsbewusst und diszipliniert. Polizei und Ordnungsamt hatten keinen Grund zur Beanstandung, bekundeten dass dies „optimal gelaufen“ ist.

Es gab interessante und vielfältige Redebeiträge, von Betriebsräten über die Lage in den Betrieben, von Vertreterinnen von Frauenorganisationen auch zur Situation der Pflegekräfte, über die Lage in Flüchtlingsheimen, von Jugendliche, von der Montagsdemo und der MLPD, wie auch zur Lage in der Türkei und Kurdistan. Es gab Musik, um 12 Uhr schloss die denkwürdige Mai-Aktion mit dem bekannten Lied der Arbeiterbewegung, der „Internationale“.