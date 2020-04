ICOR-Organisation macht Gesundheitsaufklärung

Es fehlt zum Beispiel an konkreter Aufklärung zur Gesundheitsvorsorge. Das kaum vorhandene Gesundheitssystem, die hygienisch mangelhaften Lebensbedingungen, fehlende Schul- und Gesundheitserziehung sind ein Nährboden für die weiter um sich greifende Epidemie.

Deshalb legen fortschrittliche Organisationen Hand an, wie die ICOR¹-Organisation UPC-Manidem (Union der Völker Kameruns - Nationales Manifest für die Errichtung der Demokratie in Kamerun) in Kamerun: Zusammen mit befreundeten Organisationen wurde ein Einsatz vor der Moschee organisiert und mit Schutzmasken und –Handschuhen mündlich Hygieneregeln erklärt. Die UPC-Manidem fordert von Regierung und Behörden, dass sie nicht nur die Stadtzentren und Hauptstraßen überwachen, sondern in den Armenvierteln Aufklärung und Schutz organisieren.