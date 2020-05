"Kämpfen wir für ein würdevolles Leben"

An diesem 1. Mai 2020, dem internationalen Tag der Solidarität der Arbeiter, wird es weltweit keine Massendemonstrationen geben. Auch wenn uns empfohlen wird, dass wir zu Hause bleiben, müssen wir Alternativen finden, zu kommunizieren, um uns im Kampf gegen das neoliberale, kapitalistische Projekt zu unterstützen, dass eine tiefe Krise hervorbringt. ...



Die Pandemie, die die Welt erlebt, zeigt, dass die Gesundheitssysteme von den Privatunternehmen schlecht verwaltet sind. Wir müssen das Gesundheitssystem zurückgewinnen, damit es zum Wohle der Bevölkerung eingesetzt wird.



Die Jugend in unserem Mexiko, die ihr Arbeitsleben im Juli 1997 begonnen hat, hat nicht das Recht auf eine würdevolle Rente. Weil die Verwalter der Rentenfonds den größten Teil des Ersparten einbehalten. Es ist ein betrügerisches System, wir müssen einen Weg finden, es abzuschaffen. ...



Ja, die Ausbeuterklasse nimmt uns systematisch alles. Jetzt ist es notwendig, die internationale Organisation der Arbeiter zu reaktivieren ... Es ist unsere Pflicht, für die Einheit zu arbeiten.



Wir erwarten nicht, dass unsere gewerkschaftlichen Vertreter diese Arbeit machen, sie sind bedroht, sie sind kontrolliert durch das System. Nur die organisierten Massen können echte soziale Errungenschaften durchsetzen. ...

Eine Umarmung an die Arbeiter in Europa, eine Umarmung aus dem Puebla des „Käfers“ noch in den Zeiten des Neoliberalismus ... Lasst uns organisieren. ... Kämpfen wir für eine würdevolles Leben, für Gerechtigkeit, alle vereint, alle aktiv, das würdevolle Leben ist möglich!