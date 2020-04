Bangladesch

Kämpferische Grüße zum 1. Mai

Auch in Bangladesch finden die Feiern zum 1. Mai auf der Straße statt. In Dhaka werden in den Industriebezirken mit geringen Teilnehmerzahlen Kundgebungen durchgeführt. Die Kommunistische Partei Bangladeschs berichtet:

Korrespondenz