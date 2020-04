Konstantin Wecker: Menschenunwürdige Lager abschaffen!

"Liebe Freundinnen und Freunde! Selbstverständlich unterstütze ich die Petition ‚Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen - SOFORT!‘

Ja, um uns gegenseitig zu schützen, haben wir Konzerte, Partys und Versammlungen abgesagt (nicht wegen Söder). Und, wenn wir wieder können, werden wir uns umso kraftvoller wieder auf den Straßen versammeln, das Leben feiern und eine andere Gesellschaft durchsetzen.

Aber was passiert eigentlich jetzt mit den Ärmsten, den Schutzsuchenden an den EU-Außengrenzen, den Geflüchteten und den Obdachlosen? Bekommen die von den Regierenden jetzt eine totale Eingangssperre? Für sie sollten wir alle sofort unsere Stimmen erheben.

Nein, jetzt müssen alle menschenunwürdigen Lager abgeschafft werden und die Menschen unsere Unterstützung und Solidarität spüren. Wir sollten endlich die Türen der jetzt ohnehin nutzlos leerstehenden Luxushotels in München und Berlin und überall öffnen - für die schutzsuchenden Menschen aus den Kriegsgebieten dieser Welt, aus Syrien, aus Kurdistan, aus Afghanistan, Somalia und dem Irak, für die Geflüchteten aus den menschenunwürdigen Lagern an den EU-Außengrenzen, wie in Moria auf Lesbos oder den Folterlagern in Libyen, die jetzt besonders schutzlos der Covid-19-Pandemie ausgeliefert sind.

Das wäre ein großes Fest des Friedens und der Liebe, wenn endlich in Hotels wie im Bayerischen Hof in München, in dem sich jedes Jahr die Kriegsstrategen der Nato und die Rüstungsmanager von Rheinmetall und Heckler & Koch treffen, die ärmsten und traumatisierten Kinder und Familien, die vor den Waffen und Kriegen dieser Männer des Todes fliehen mussten, in Frieden leben könnten.

Wir brauchen jetzt sehr viel Solidarität von unten - und zwar weltweit und international. Retten wir die Gesellschaft mit Solidarität, Zärtlichkeit, Liebe und Poesie!

Konstantin Wecker"

Hier geht es zur Petition "Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen - SOFORT!"