Kumpel für AUF mobilisiert in allen Bergbaustädten zum 1. Mai

Der Zentrale Koordinierungsausschuss von Kumpel für AUF hatte sich deshalb auch am 19. April in einem Infobrief an alle Stadtgruppen gewendet.



„Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hoffen, ihr seid soweit alle gesund und munter :-)



Wir schreiben euch wegen der Diskussion zum diesjährigen 1. Mai. Wir ihr wisst, hat der DGB alle Kundgebungen und Demonstrationen abgesagt. In unseren Stadtgruppen sind viele Gewerkschafts-Mitglied, und Kumpel für AUF versteht sich als kämpferische Richtung in der Gewerkschaft. Wir vom ZKA meinen, dass um die Durchführung von Kundgebungen und Demonstrationen – auch in diesem Jahr – gekämpft werden muss. Denn: