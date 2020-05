Literaturverkauf nach der 1.-Mai-Kundgebung

Nicht so gemütlich waren unsere Meinungen über die Unterdrückung der Maikundgebung des Internationalistischen Bündnisses in Berlin. Eine Teilnehmerin fragte nach, was "echter Sozialismus" auf einem Plakat bedeutet. Schon diskutierten wir angeregt über die Lehren der MLPD aus dem Verrat am Sozialismus. Die Hintergründe der verschiedenen Krisen wurden genannt und - gute Idee - dazu Bücher vorgestellt. Daraufhin kaufte eine Teilnehmerin das Buch "Götterdämmerung..." , außerdem wurden vor Ort zwei Broschüren über die Geschichte des 1. Mai verkauft.