Parlamentstheater– alles Müller oder was?

Der hatte eine Gruppe von Schülern und US-Austauschschülern zu Besuch, führte sie durch den Bundestag und erklärte, wie das so läuft:

„Und dann kommt immer die Frage. „Warum ist der Bundestag so leer?“ "Weil in der Regel nur die Fachpolitiker dort drin sitzen“ und weiter gehts: „Das ist eigentlich das Arbeitshaus des deutschen Parlaments – das Paul Weber Haus ... Hier sind die Ausschüsse zu sehen. Hier sind unsere Arbeitsgruppensitzungen, hier wird gearbeitet, hier wird richtig hart gerungen miteinander.

Was im Parlament dann stattfindet ist Theater für diejenigen, die draußen sitzen an den Fernsehbildschirmen oder die das im Internet verfolgen, um einfach zu verfolgen: für was steht die Linke, für was steht die AfD, für was die CDU/CSU und für was steht die SPD.“

Schon Philipp Jenninger, reaktionärer CDU-Bundestagspräsident hatte in einem Vortrag an der Uni Mannheim 1986 ausgeplaudert, dass die Aufgabe der Plenardebatte darin bestehe: ...“dem Bürger die Argumente, die in der Entscheidung eine Rolle gespielt hätten, zu vermitteln, das komplizierte Gefüge von Argumenten und Interessen in `vereinfachter Form` nachzustellen, weil anders die vielbeschworene Transparenz der Demokratie heute nicht herzustellen sei“¹



Wer durchblicken will, wie das „komplizierte parlamentarische Gefüge“, der ganze parlamentarische Betrug funktioniert und wie die führenden Monopole mit ihren Verbänden ihre Vorlagen und Gesetze zu ihren Gunsten durchbringen, wie die Machtzentren der Monopolkapitalisten die Politik bestimmen, dem sei das Hauptwerk von Willi Dickhut zum Studium empfohlen: „Der Staatsmonopolistische Kapitalismus in der BRD“, auch erschienen in der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG als Nummer 16-19 und daraus speziell die Nummer 18.

