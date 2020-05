Presse- und Medienecho auf den erkämpften 1. Mai 2020

In einer Pressemitteilung unter der Überschrift: "Wieso werden über 100 disziplinierte Kundgebungen völlig ignoriert?" kritisierte die MLPD gestern die Berichterstattung zum 1. Mai in den bürgerlichen Medien: "Seit 130 Jahren ist der 1. Mai bekannt als öffentlicher Kampftag der Arbeiterklasse. Auch 2020 gingen in über 100 Städten Zigtausende auf die Straße – unter Beachtung des Gesundheitsschutzes und äußerst diszipliniert. Wieso wird das in den Medien fast völlig ignoriert? Statt dessen kommen ellenlange Berichte über den gescheiterten Versuch des DGB-Vorstands, den 1. Mai ins Internet zu verdrängen ... Wo sind denn die ernsthaften Journalisten geblieben, wo die Ehre des kritischen Journalismus? Wie sagte doch der berühmte Egon Erwin Kisch: 'Nichts ist erregender als die Wahrheit'."

Offenbar fühlten sich regional etliche Medienschaffende von den 100 kämpferischen, kulturvollen und kreativen Kundgebungen und Demonstrationen angezogen und berichten darüber. So ein Web-Beitrag des Bayerischen Rundfunks - man beachte insbesondere das eindrucksvolle Foto: "1. Mai in Bayern: Mehrere Hundert Teilnehmer bei Demos. Die traditionellen Kundgebungen zum Tag der Arbeit hat der DGB in diesem Jahr ins Internet verlagert. In mehreren bayerischen Städten haben sich am 1. Mai dennoch Gewerkschaftsaktivisten zu Kundgebungen auf der Straße getroffen - mit Mindestabstand ... ". Der komplette Beitrag ist hier zu finden.

Wir setzen diesen Beitrag fort und aktualisieren ihn.