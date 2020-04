Protest gegen versuchten Lohnraub

Die Natur auf „unserer“ Insel erwacht langsam aus dem Winterschlaf und wir möchten mit neuen Bildern frischen Wind in den Ferienpark Plauer See bringen. Dafür rufen wir zum Fotowettbewerb für Naturbilder von der Insel, der näheren Umgebung und dem Gelände auf! Schickt uns Eure/Ihre besten Foto's aus allen Jahreszeiten von Eurem/Ihrem Aufenthalt bei uns. Wir freuen uns auf die schönen Aufnahmen. Bitte schickt sie uns möglichst mit kurzer Erklärung, was man auf dem jeweiligen Bild sieht, bis zum 29.Mai auf CD oder Stick. Wir planen die Bilder auf Leinwand zu ziehen. Selbstverständlich können sich Ferienpark-Fans auch an der Finanzierung der Bilder-Aktion beteiligen und auf unser Konto mit dem Stichwort „Foto“ eine Fotopatenschaft hinterlegen. Die neue Hausleitung und das gesamte Team des Ferienparks Plauer See freuen sich auf Post und bedanken sich herzlich!

Adresse: Ferienpark Plauer See, Insel Werder 6, 17214 Alt Schwerin

Kontoverbindung: DE42 1505 0100 0210 1070 49, Müritz-Sparkasse