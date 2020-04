Schiffshörner ertönen um 12 Uhr

Am 1. Mai um 12 Uhr sollen in allen Häfen der Welt die Schiffshörner ertönen. Mit dem Signal soll auf die Bedeutung der Arbeit von Seefahrern während der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden. Vor allem werden so bedeutende Teile der Arbeiterbewegung in den 1. Mai einbezogen, die eine revolutionäre Geschichte haben. 1918 leiteten die Kieler Matrosen die Novemberrevolution ein, die schließlich weite Teile Deutschlands erfasste. Aufgerufen dazu haben die International Chamber of Shipping als Dachverband der Reedereien sowie die Transportgewerkschaft ITF mit.