Solidarisch mit dem Protest der LEA-Bewohner in Ellwangen

Dieses Video zeigt den Protest solidarischer Menschen mit den Flüchtlingen in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Ellwangen (Ostalbkreis). Sie fordern die Auflösung der Sammelunterkünfte und die Unterbringung der Flüchtlinge in kleinen Einheiten, nachdem sich das Coronvirus in der LEA rasend schnell ausgebreitet hat.