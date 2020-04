Dortmund

Auflage zur Teilnehmerliste rechtswidrig - Erfolg für Internationalistisches Bündnis

In der Ordnungsverfügung für die 1. Mai-Kundgebung um 12 Uhr am Platz der alten Synagoge hat die Stadt Dortmund verfügt, dass vor Versammlungsbeginn eine Teilnehmerliste mit Name, Adresse, Telefon von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erstellt werden muss und einer beziehungsweise einem Beschäftigten der Versammlungsbehörde (Polizei) oder des Ordnungsamtes übergeben werden soll.

Von Internationalistisches Bündnis Dortmund