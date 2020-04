Willi Dickhut zum 116. Geburtstag

In seinem beinah ein Jahrhundert umspannenden Leben hat er, ein Kind der Arbeiterbewegung, diese maßgeblich mit geprägt.

Als junger Metallarbeiter trat er in die KPD ein. Er wollte nicht mit leeren Händen kommen, erzählt er in dem Buch "So war's damals - Tatsachenbericht eines Solinger Arbeiters 1926 bis 1948". Und so überlegte er sich, wen er aus seinem Bekannten- und Kollegenkreis dafür gewinnen könnte, mit ihm zusammen Kommunist zu werden. Seit dieser bewussten Lebensentscheidung, sein Leben in den Dienst des Freiheitskampfs der Arbeiterklasse zu stellen, hat er sein sozialistisches Ziel stets mit aller Konsequenz verfolgt, hat niemals geschwankt, auch nicht in Todesgefahr.

Dabei war Willi Dickhut alles andere als dogmatisch. Davon zeugen seine konkreten Analysen für den antifaschistischen Widerstand; seine überzeugenden Gespräche und Briefwechsel mit seinen Genossinnen und Genossen in der KPD; seine Naturverbundenheit; sein tiefes Einfühlungsvermögen; sein Bestreben, sich immer etwas Neues einfallen zu lassen; sein kritischer Geist, der ihn früh auf das Problem der Denkweise in der Arbeiterbewegung aufmerksam werden ließ; seine Fähigkeiten als Arbeitertheoretiker. Unter seiner Leitung entstanden die Ausgaben 1 bis 24 der Schriftenreihe REVOLUTIONÄRER WEG, dem theoretischen Organ der MLPD.