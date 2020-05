Stralsund

15 starke Kämpferinnen und Kämpfer begehen den 1. Mai

In Stralsund nahmen heute 12 bis 15 Personen an der sehr kleinen Maiveranstaltung am Gewerkschaftshaus auf dem Alten Markt teil. Dabei mussten wir laut Ordnungsbehörde Gesichtsschutz tragen.

Korrespondenz