Zahl der Binnenflüchtlinge erreicht Höchststand

Durch die Corona-Krise hat sich die wirtschaftliche Lage des Landes weiter dramatisch verschärft. Die Geldentwertung explodiert. Einfache Lebensmittel werden zu Luxusartikeln; so kostete eine Packung Cornflakes 23 US-Dollar. Trotz Ausgangsbeschränkungen kam es ab Sonntagabend zu landesweiten Demonstrationen und Blockaden an Straßen und Autobahnen. Am Dienstagmorgen starb ein 26-jähriger Demonstrant an Schussverletzungen. Aber die Proteste gehen weiter: „Der Hunger ist größer als die Angst.“