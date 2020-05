75 Jahre Befreiung von Faschismus und Krieg

Schon in den Kriegsjahren hatten sie unter unmenschlichen Belastungen die Versorgung der Kinder und Alten – die Männer, Väter und Söhne waren ja an der Front - sicher gestellt. Oft waren sie zusätzlich zu Arbeitseinsätzen in für den Krieg wichtigen Produktionsstätten oder im Sanitätsdienst abkommandiert.



Für uns vom Frauenverband Courage ist es eine Verpflichtung, am 8. Mai, dem Tag der Befreiung, all dieser Frauen zu gedenken. Gerade heute, wo der rechte Mob wieder aus den Löchern kriecht und sich bis hinein in unsere Parlamente breit macht, heißt es wachsam sein und Flagge zeigen. Wehren wir den Anfängen.

Enden soll unser Aufruf mit den letzten beiden Strophen eines Gedichtes von Erich Weinert, dass es 1949 geschrieben hat und das auch heute noch genauso bedeutsam ist wie damals.



„Ja, haben dafür uns`re kühnsten Herzen

gekämpft, gelitten und ihr Blut verströmt,

dass die wir einst geschworen auszumerzen,

heut` nicht einmal mehr öffentlich verfemt?



Genauso hat es damals angefangen

und wo es aufgehört ist euch bekannt.

Verschlaft ihr noch einmal die zu belangen,

dann reicht bestimmt kein Volk uns mehr die Hand“.