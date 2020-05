ICOR feiert 75 Jahre Sieg über den Faschismus

Am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. Die Rote Armee der sozialistischen Sowjetunion besiegte das faschistische „Dritte Reich“ und war die treibende Kraft hinter der Befreiung von Millionen in den besetzten Ländern, den Konzentrationslagern und Gefängnissen. Sie ermöglichte die Befreiung ganzer Völker und den Aufbau von Volksdemokratien im Osten Europas.

Am 8. Mai 1945 kapitulierte der deutsche Hitler-Faschismus. Sechs Jahre lang hatte der Zweite Weltkrieg auf allen Kontinenten Verwüstungen angerichtet und über 60 Millionen Tote gefordert. Noch Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat er unermessliches Leid und Tod hinterlassen. Doch das Ergebnis des heldenhaften Kampfes und Sieges über den Faschismus war, dass die Völker in den Ländern unter kapitalistischer Herrschaft ihren nationalen Befreiungskampf gegen den Imperialismus verstärkten und in den Ländern der Volksdemokratien den Kampf für den Aufbau des Sozialismus intensivierten. So wurde ein Drittel der Menschheit vom Imperialismus und Kapitalismus befreit, Volksdemokratien und Sozialismus aufgebaut!

Die kapitalistischen westlichen Alliierten hatten aus antikommunistischen Gründen lange gezögert, in diesen Krieg gegen Hitler einzutreten - wollten sie doch möglichst erreichen, dass der aggressive deutsche Imperialismus den Aufbau des Sozialismus in der Sowjetunion, und bei ihren Verbündeten unter den Arbeitern und breiten Massen auf der ganzen Welt, bekämpft und besiegt. Das war ihnen mit dem Interventionskrieg von 1918 bis 1920 zur Unterstützung des Weißen Terrors nicht gelungen. Sie hatten wieder die Rechnung ohne die Arbeiterklasse und die breiten Massen in der Sowjetunion gemacht. Diese kämpften und siegten, zusammen mit dem heroischen Widerstand der Kommunisten und Partisanen der europäischen Länder, gegen Hitler - in der festen Überzeugung, auch für den Aufbau des Sozialismus in ihrem eigenen Land zu kämpfen.

Der Faschismus ist der Todfeind der Arbeiterklasse und der Völker der Welt, des Sozialismus und Kommunismus und ihrer Organisationen. Imperialismus und Kolonialismus sind der Schoß, aus dem Faschismus immer wieder neu entsteht. Auch im Windschatten der aktuellen Krise des Coronavirus versuchen faschistisch-faschistoide Regierungen - wie in Ungarn, Brasilien, Israel, Indien und der Türkei - den Übergang zum Faschismus zu organisieren bzw. haben ein faschistisches System aufgebaut. Auch in weiteren imperialistischen Staaten - wie den USA, Deutschland, Frankreich oder Großbritannien - entwickelt sich die Rechtsentwicklung der Regierungen fort, und hat unter bestimmten Teilen der Bevölkerung auch die Akzeptanz für faschistoides Gedankengut erreicht. An der Spitze dieser Entwicklung steht der US-Imperialismus. In verschiedenen Teilen der Welt hat der Faschismus unter dem Deckmantel der Corona-Krise zugenommen.

Der 8./9. Mai, der 6. August (Hiroshima) und der 1. September (Beginn des Zweiten Weltkriegs) sind der internationale Kampftag gegen Faschismus und Krieg für die ICOR. „Jede Nation kann diesen Tag auf ihre eigene Art und Weise begehen. Aber das Wesen bleibt dasselbe: Nieder mit Faschismus! Nieder mit den kapitalistischen Kriegen!“ (aus einem Aufruf der KSRD Ukraine)

Die ICOR fördert als revolutionäre Weltorganisation die sozialistische Revolution und den Aufbau des Sozialismus, die Demokratie und die Freiheit auf der ganzen Welt. 75 Jahre Sieg über den Faschismus zu feiern, und daraus zu lernen, bedeutet heute, alles für die Stärkung der revolutionären Bewegung auf der Welt zu tun, wie es in der Gründungresolution heißt: „Die Sehnsucht und die Suche nach einer von Ausbeutung und Unterdrückung befreiten Gesellschaft müssen zu einer gesellschaftsverändernden Kraft werden, die die Grundübel des imperialistischen Weltsystems überwindet.“

Vorwärts mit dem Aufbau der antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront!

Vorwärts mit dem Aufbau starker revolutionärer Parteien und Organisationen weltweit!

Vorwärts mit dem Aufbau der ICOR!

Vorwärts zu Demokratie, Freiheit und Sozialismus!

Hier gibt es die komplette Resolution als pdf-Datei mit allen unterzeichnenden ICOR-Organisationen!