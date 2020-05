Halle an der Saale

8. Mai auf dem Südfriedhof

Am heutigen 8. Mai gedachten über den Tag verteilt unterschiedliche Parteien und Organisationen auf dem Südfriedhof in Halle an der Saale, dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Darin, dass der 8. Mai ein Feier- und Gedenktag werden soll, war man sich einig. Allerdings war auffällig, dass es doch große Unterschiede über Form und Inhalt des Gedenktages heute gab.

