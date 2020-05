In eigener Sache

8. Mai: Livestream zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus an der Horster Mitte

Wie "Rote Fahne News" bereits berichtet hat, findet am morgigen 8. Mai eine Kranzniederlegung mit Gedenkfeier unter strengen Gesundheitsschutzmaßnahmen an der Horster Mitte in Gelsenkirchen statt.¹

Von Rote Fahne Redaktion