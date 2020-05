8. Mai: "Nur für Rassisten, Antikommunisten, Faschisten und Ultrareaktionäre ist der 8. Mai ein Tag der ‚Niederlage‘"

"Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus. Diesen Tag kann man nicht nur ins Internet verlagern, wie es andere machen. Wir freuen uns darauf, mit vielen Antifaschisten, Demokraten und Revolutionären an diesem Tag unter strikter Beachtung des Gesundheitsschutzes an die Öffentlichkeit zu treten,“ so Gabi Fechtner, Parteivorsitzende der MLPD.

Dagegen hat Alexander Gauland von der AfD zu dieser Frage seine faschistische Gesinnung zum 8. Mai offen an den Tag gelegt. Er spricht vom 8. Mai als „Tag der absoluten Niederlage“. Gabi Fechtner dazu: „Es war ein Tag der Niederlage für die Antikommunisten, die die damals sozialistische Sowjetunion mit dem Zweiten Weltkrieg vernichten wollten. Es war eine Niederlage für die Antisemiten mit ihrem Massenmord an Juden. Es war ein Tag der Niederlage für alle Rassisten, die die Menschen in Menschen erster, zweiter und dritter Klasse unterteilen wollten. Es war ein Tag der Niederlage für die Faschisten und für den deutschen Imperialismus. Für faschistoide Parteien und Reaktionäre mag das ein Tag der Trauer sein – für uns ist es auch deshalb ein Festtag!“