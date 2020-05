8. Mai: Rote Fahne Magazin nach drei Minuten ausverkauft

An beiden Tagen zusammen kamen gut 400 Besucher auf den sonst abgesperrten Friedhof, um die Opfer zu ehren. Auch die MLPD Chemnitz legte ein Blumengebinde nieder. Das Rote Fahne Magazin war nach drei Minuten ausverkauft.

In der Chemnitzer Freien Presse war am 8. Mai die Schlagzeile "Befreit aus dem eigenen Bunkerreich". In dem gesamten Artikel kommt das Wort Sowjetunion nicht ein einziges Mal vor. Die Leistung der Sowjetunion, die den Hauptteil des Siegs über den Hitlerfaschismus verantwortet, wird komplett ausgeblendet. Es ist eine Geschichtsfälschung durch Weglassen. Das machte viele nachdenklich.