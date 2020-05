Video-Korrespondenzen erbeten!

Rote Fahne News hat die Übersicht veröffentlicht.

Als Highlight des vergangenen Wochenendes konnte ein Film veröffentlicht werden, der aus Video-Clips unserer Korrespondentinnen und Korrespondenten zusammengestellt wurde.

Das wollen wir erneut so machen. Deshalb: Video-Korrespondenzen über Aktivitäten am 8. Mai können im Lauf des Wochenendes an video@neuerweg.de geschickt werden.

Dabei bitte folgende Hinweise beachten: Querformat, Länge 2 Minuten.

Dank im Voraus!