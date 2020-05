BMW kündigt Arbeitsplatzvernichtung an

Bei BMW sind im April weltweit die Autoverkäufe um 44 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingebrochen. Als Reaktion will der Vorstand für dieses Jahr geplante Investitionen von 5,7 Milliarden auf unter 4 Milliarden Euro drücken. Der bereits beschlossene „Sparkurs“ soll verschärft, vor allem aber sollen auch Arbeitsplätze vernichtet werden. Genaue Zahlen nannte der BMW-Vorstand noch nicht. An der Dividende von 2,50 Euro je Aktie will der Vorstand aber festalten.