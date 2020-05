Corona-Intensivbetten für Geflüchtete aus Moria

Rote Fahne News dokumentiert:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

die Stadt Solingen hat in einer großen gemeinsamen Anstrengung der verschiedenen Kliniken eine größere Anzahl von Betten mit Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten bereitgestellt, als erfreulicherweise derzeit für Solinger Einwohner benötigt werden.

Andererseits gibt es in vielen Ländern außerhalb Deutschlands und insbesondere in den völlig überfüllten Flüchtlingslagern wie Moria auf der griechischen Insel Lesbos eine große Zahl Infizierter und zum Teil Erkrankter, die vor Ort keine geeignete Behandlungsmöglichkeit bekommen. Das ist eine humanitäre Katastrophe! Der Liedermacher Konstantin Wecker hat das am 30. April in einem Unterstützungsschreiben für die Petition ‚Corona: Flüchtlinge aus Hotspots retten - Abschiebung stoppen - SOFORT!‘ mit bewegenden Worten zum Ausdruck gebracht: "Nein, jetzt müssen alle menschenunwürdigen Lager abgeschafft werden und die Menschen unsere Unterstützung und Solidarität spüren. Wir sollten endlich die Türen der jetzt ohnehin nutzlos leerstehenden Luxushotels in München und Berlin und überall öffnen - für die schutzsuchenden Menschen aus den Kriegsgebieten dieser Welt, aus Syrien, aus Kurdistan, aus Afghanistan, Somalia und dem Irak, für die Geflüchteten aus den menschenunwürdigen Lagern an den EU-Außengrenzen, wie in Moria auf Lesbos oder den Folterlagern in Libyen, die jetzt besonders schutzlos der Covid-19-Pandemie ausgeliefert sind ... Wir brauchen jetzt sehr viel Solidarität von unten - und zwar weltweit und international. Retten wir die Gesellschaft mit Solidarität, Zärtlichkeit, Liebe und Poesie!"

Daher möchten wir gerne mit Ihnen internationale Solidarität und Humanität aktiv leben. Wir bitten sie deshalb eindringlich, dass Sie Ihren Einfluss geltend machen, damit akut an Covid-19 Erkrankte aus dem Flüchtlingslager Moria schnellstmöglich in Solingen behandelt und geheilt werden können!

Wir würden uns sehr über jede ernsthafte Initiative und über ein Feedback freuen.