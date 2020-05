„Der unvergessene Krieg“

Nicht als Spielfilm, sondern schwarzweiß mit authentischen Ausschnitten aus sowjetischen und auch ein paar deutschen Wochenschauen. Vier Millionen Meter Film dienten als Ausgangsmaterial, gedreht meist von sowjetischen Kameraleuten, von Beginn mit dem „Unternehmen Barbarossa“ - also dem faschistischen Überfall auf die Sowjetunion - bis zum Ende der Schlacht um Berlin. Die eindrucksvollen Originalaufnahmen werden in der 20-teiligen Serie á 45 Minuten von dem US-Schauspieler Burt Lancaster moderiert. Für ihn war das „das unglaublichste Filmwerk aller Zeiten“.

Wer nach der historischen Wahrheit über die Gründe für den Sieg der Roten Armee im Mai vor 75 Jahren über die Armee des Hitler-Faschismus sucht, findet hier ausgezeichnetes Material. Es dokumentiert eindrucksvoll die Überlegenheit des Bewusstseins der Menschen und der Produktionsweise in der damals noch sozialistischen Sowjetunion – gegenüber dem menschenverachtenden und barbarischen System des Kapitalismus faschistischer Prägung. Eine hervorragende Vorbereitung auf die zu erwartende bürgerliche Medienflut in Zusammenhang mit dem 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus am 8. Mai. Die Videos können beim Willi-Dickhut-Museum ausgeliehen werden. Leider hat das Museum derzeit nur die 15 Teile, die 1981 in Westdeutschland gesendet wurden - selbst die noch gegen größten Widerstand. Die Serie ist eine einzigartige Waffe gegen den Antikommunismus!

Rote Fahne News wird ab heute, 18 Uhr, bis einschließlich 8. Mai eine Folge der Serie auf Rote Fahne TV zeigen! Plant es euch für ein bewegendes Abendprogramm ein...