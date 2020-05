„Erst fiel mir das Studium schwer, aber …“

Interessant, wie manches - wie der doppelte Produktionsbegriff (Mensch und Gesellschaft) oder die Grundlage der Produktion in Arbeit und Natur - schon darin vorkommen. Oder auch die unendliche Entwicklung der Erkenntnis und der Praxis, da der Kosmos unendlich in Zeit und Raum ist. Somit ist für den Sozialismus/Kommunismus das qualitative Wachstum am wichtigsten, während für den Kapitalismus die mengenmäßige Produktionssteigerung im Mittelpunkt steht.

Sowohl der „Anti-Dühring“ wie auch die Dialektik der Natur waren Grundlagen für Lenins Werk des Materialismus und Empiriokritizismus. Darum werde ich mich als nächstes mit der Dialektik der Natur befassen.