8. Mai in Herne:

Gedenken an solidarisch-kommunistische Bergarbeiter

Die MLPD feierte heute mit Freunden am Mahnmal für die Opfer von Faschismus und Krieg in Herne den Tag der Befreiung vom Hitler-Faschismus. 20 Menschen nahmen an der würdigen und kämpferischen Kundgebung mit Blumenniederlegung teil. Natürlich wurde Gesundheitsschutz groß geschrieben.

Korrespondenz