Die Reinigungskräfte im britischen Justizministerium legten am 29. April 2020 die Arbeit nieder, um gegen den Tod ihres Kollegen und für umfassende Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Der Lohn ist so niedrig, dass das gesetzliche Krankengeld nicht zum Leben reicht. Deshalb kommen viele krank zur Arbeit, so auch der nun verstorbene Kollege. Besonders haarsträubend: Im Ministerium wird wegen der Corona-Pandemie nicht gearbeitet - geputzt wird es dennoch täglich.

Am Internationalen Arbeiter-Gedächtnis-Tag am 29. April wird all derer gedacht, die während der Arbeit oder durch arbeitsbezogene Krankheiten starben. In Großbritannien wurde am 29.04.2020 mit einer landesweiten Schweigeminute besonders an die COVID-19-Opfer gedacht. Die Gewerkschaften verbanden dies mit der Forderung nach umfassender Schutzausrüstung, sowie der Anerkennung von COVID-19 als Berufskrankheit.