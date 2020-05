Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse bringt die Massen Asiens auf die Straße

In ihrem Mai-Aufruf berichtet die CPI-ML ND von Hexenjagden auf Aktivisten, die bei Protesten und Hilfsaktionen aktiv waren. „Das Epidemiegesetz wird massenhaft zur Unterdrückung politischer Meinungsverschiedenheiten eingesetzt.“ Sie klagt an: „Die Regierung nutzt die Corona-Pandemie, um arbeitnehmerfeindliche Veränderungen gesetzlich zu verankern. Sie hat versucht, den Arbeitstag auf zwölf Stunden zu verlängern, während das Gebot der Stunde darin besteht, den Arbeitstag zu verkürzen, damit mehr Arbeiter beschäftigt werden können.“

In Indonesien stand am 1. Mai der erbittert geführte Kampf und Widerstand gegen die Omnibus Gesetze im Zentrum (siehe Rote Fahne News!) Auf Sri Lanka forderten Mitglieder der Neudemokratischen Marxistisch-Leninistischen Partei (NDMLP) bei Plakataktionen / Kundgebungen unter anderem: „Lassen Sie alle politischen Gefangenen sofort frei! Gib das von den Streitkräften besetzten Land den Menschen zurück!“

Von den Philippinen erreichte uns die Meldung: "Der diesjährige Tag der Arbeit war ein hartes Durchgreifen gegen die Menschen, die gerechte Forderungen stellen. Die Duterte-Regierung will nicht wirklich das Ende von Covid-19. Vielmehr hat Duterte den Virus für seine eigenen Interessen genutzt, indem er die Macht des Geldbeutels und der Staatsmacht auf sich selbst konzentrierte - mit einem Kabinett voller Söldner und korrupter Leute. (…) Nahezu 80 Aktivisten, Freiwillige und Bürger wurden am 1. Mai von Teilen der philippinischen Nationalpolizei und der philippinischen Streitkräfte im ganzen Land verhaftet, die Hilfsaktionen in den vom Hunger betroffenen Gemeinden und Proteste mit legitimen Aufrufen auch in ihren Häusern durchgeführt haben", so der Sprecher der Gewerkschaft KMU-Metro Manila, Ed Cubelo.

Auch in diesem Jahr mobilisierten die fortschrittlichen Kräfte in Nord- und Ostsyrien für den 1. Mai Aktionen und feierten unter Berücksichtigung der Corona-Präventionsarbeiten. Die revolutionäre Kommunistischen Bewegung (TKŞ) gratulierte den Arbeiterinnen und Arbeitern zum 1. Mai und diskutierte in gemeinsamen Gesprächen die Bedeutung dieses Tages, wobei das Lied „Bella Ciao“ auf Kurdisch abgespielt wurde. In Kobanê veranstaltete die fortschrittliche kurdische Bewegung anlässlich des internationalen Kampftags der Ausgebeuteten und Unterdrückten eine Kundgebung.