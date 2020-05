Kranzniederlegung zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-Faschismus*

Deutschland wurde am 8. Mai 1945 befreit - durch die Soldaten der Anti-Hitlerkoalition. Zum Symbol der Befreiung aller verfolgten fortschrittlichen Menschen und rassistisch unterdrückten Volksgruppen der Sinti, Roma und Juden wurde die rote Fahne, die Soldaten der Roten Armee auf dem Reichstag hissten. In Gedenken dieses historischen Tages führt die MLPD eine Kundgebung mit Kranzniederlegung durch - unter Beachtung des Hygieneschutzes. Sie findet statt am geplanten Standort der Lenin-Statue vor dem Gebäudekomplex Horster Mitte.

„Der 8. Mai ist ein weltweiter Festtag für alle nach Freiheit strebenden Menschen. Er sollte bundesweiter Feiertag werden!“, so Wolf-Dieter Rochlitz von der MLPD. „Das Gedenken an diesem Jahrestag ist uns auch deshalb wichtig, weil 75 Jahre nach der Befreiung vom Hitler-Faschismus wieder Faschisten aus ihren Löchern kriechen. Faschistoide Parteien wie die AfD sitzen im Bundestag. Und die allgemeine Kriegsgefahr wächst. Der Tag der Befreiung ist eine Mahnung für heute: Gib Faschismus, Rassismus, Antisemitismus und Antikommunismus keine Chance!“, erklärt Wolf Dieter Rochlitz. „Der Tag steht aber auch für die Zuversicht, dass die Kräfte des Fortschritts und des Sozialismus schließlich stärker sind und eine Alternative aus kapitalistischem Krisenchaos weisen“, so Wolf-Dieter Rochlitz weiter.



Die Versammlung wird unter "strenger Beachtung des Gesundheitsschutzes" durchgeführt. Dies umfasst unter anderem die folgenden Maßnahmen: Begrenzung der Teilnehmerzahl auf der extra gekennzeichneten Kundgebungsfläche auf max. 50 Personen. Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 2 Metern zwischen den Teilnehmern.

Die Kranzniederlegungfindet am Freitag, 8. Mai, von 16 Uhr bis 17 Uhr vor der Horster Mitte statt

Veranstaltungsort: ist Gelsenkirchen, Ecke Schmalhorststraße / An der Rennbahn