Kundgebung und Kranzniederlegung der MLPD am 8. Mai vor der „Horster Mitte“ ist genehmigt

Die MLPD feiert am 75. Jahrestag der Befreiung den Sieg des Sozialismus über Faschismus, Antisemitismus und Antikommunismus, und sie mahnt zugleich: „Wehret den Anfängen“. Inzwischen wurde in Gelsenkirchen die Kundgebung und Kranzniederlegung vom städtischen Gesundheitsreferat genehmigt und durch die Versammlungsbehörde bestätigt. Sie findet von 16 Uhr bis 17 Uhr auf dem Parkplatz und auf dem angrenzenden Bürgersteig/Radweg vor der „Horster Mitte“ (Schmalhorststraße 1) statt – genau an der Stelle, wo noch in diesem Jahr eine Statue des großen russischen Revolutionärs Wladimir Iljitsch Lenin aufgestellt wird.

Die Rote Armee der sozialistischen Sowjetunion trug die Hauptlast in der Anti-Hitler-Koalition, die - unterstützt von Partisanenkämpfen in vielen Ländern und dem antifaschistischen Widerstand - den Hitler-Faschismus besiegt hat. Gabi Fechtner, die Parteivorsitzende der MLPD, wird die Ansprache halten, umrahmt von Kulturbeiträgen und Grußworten.

Natürlich werden bei der Kundgebung und bei der Kranzniederlegung die Auflagen zum Gesundheitsschutz in der Corona-Pandemie - wie schon bei den erfolgreichen Kundgebungen und Demonstrationen am 1. Mai - strikt beachtet. Auf dem Kundgebungsplatz sind nur 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugelassen, die untereinander einen Mindestabstand von 2 Metern einhalten. Standplätze und Wege sind markiert. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen einen Nasen-/Mundschutz tragen, der an den Zugängen auch vorgehalten wird.