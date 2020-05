"Lieber Wladimir Iljitsch, wir sind stolz darauf, deine Nachfolger zu sein"

Die Kommunisten des Gebietes Krasnojarsk feierten den 150. Jahrestag von Wladimir Iljitsch Lenin mit einer Skype-Konferenz und dem Niederlegen von Blumen an den Denkmälern für den Führer der großen Oktoberrevolution. Aktivisten der Kommunistischen Partei der Kommunisten Russlands im Gebiet Krasnojarsk legten Blumen ... Lenin in Krasnojarsk, Nasarowo, Minusinsk und Bogutschany nieder.

Trotz der gegenwärtigen Quarantäne und des Verbots öffentlicher Veranstaltungen ehrten die Aktivisten, einer nach dem anderen oder in Gruppen von mehreren Personen, dennoch das Andenken an diesen großen Mann, den Führer des Weltproletariats. In Krasnojarsk besuchten die Aktivisten fast alle Denkmäler der Stadt: auf dem Revolutionsplatz, auf dem „Abzeichen“, am Eingang einer Fabrik.

Sie mussten teilweise wie Partisanen handeln und die Polizeistreifen umgehen, die den Bürgern, die das Regime der „Selbstisolation“ verletzen, Geldstrafen auferlegen. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Behörden mit den Quarantänemaßnahmen versuchen, oppositionelle Aktivitäten linker Kräfte zu unterdrücken. ...

Erwähnenswert ist, dass die Partei am 22. April über 9.000 Feiertags-SMS an ihre Bekannten und Freunde, sowie Nutzer der sozialen Netzwerke versandt hat. "Lieber Wladimir Iljitsch, wir gedenken deiner und sind stolz daraufdeine Nachfolger zu sein“, sagen die Krasnojarsker Kommunisten.