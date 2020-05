„Lockdown“ – ein Riesenfehler?

Das behauptet zumindest die Bild und bezieht sich auf „Deutschlands klügste Corona-Skeptiker“. Professor Stefan Homburg, Direktor des Institutes für öffentliche Finanzen an der Universität Hannover, meint zum Beispiel: „Mit dem Lockdown haben Bund und Länder einen Riesenfehler gemacht. Weil die Schäden täglich größer werden, sind alle Verbote sofort aufzuheben.“

Zuerst einmal: Es gab nie einen Lockdown, denn der große Teil der Industrie - wie man jetzt am fleischverarbeitenden Gewerbe sieht - hat die Produktion nie auf Null heruntergefahren gehabt. Und dass geschah und geschieht zum Schaden der Kolleginnen und Kollegen, die im Betrieb weiter dicht an dicht miteinander arbeiten mussten und immer noch müssen.

Dann stellt sich die Frage: Welche Schäden werden durch die teilweise heruntergefahrene Produktion täglich größer? Sicherlich meint er in erster Linie die wirtschaftlichen – schließlich ist er ein Direktor für öffentliche Finanzen! Geht man nur von den wirtschaftlichen Interessen aus, so war und ist die teilweise heruntergefahrene Produktion eine Katastrophe. Nicht erst seit Corona, nein bereits Mitte 2018 wurde eine neue Weltwirtschafts- und Finanzkrise eingeleitet, die durch die Corona-Pandemie beschleunigt und vertieft wurde.

Aber jetzt mal ehrlich: Was ist wichtiger? Dass die Produktion wieder läuft, oder das Menschenleben geschützt werden? Und Prof. Klaus Püschel, Leiter des Institutes für Rechtsmedizin am Hamburger Uniklinikum meint gegenüber Bild: „Von den rund 180 Corona-Verstorbenen (…) litten alle unter schweren Vorerkrankungen und waren keine Kinder oder Jugendliche.“ Ist also alles nicht so schlimm – es sterben ja vor allem Alte und Vorerkrankte?

Das ausgerechnet das Kontaktverbot zwischen Menschen (aus mehr als zwei Haushalten), die sich immer mehr Gedanken darüber machen, dass sowohl Gesundheits- als auch Gesellschaftssystem auf den Prüfstand gehören, und die gerne dagegen protestieren würden, erst mal bis zum 5. Juni aufrechterhalten bleibt? Ein Schelm, wer böses dabei denkt!

Auch ich bin für Lockerungen, jedoch nur unter der Gewährleistung wesentlicher Bedingungen von Schutz und Hygiene!